В Бийске горело старинное здание

В Бийске горело старинное заброшенное здание по адресу ул. Льва Толстого, 119, сообщают подписчики сетевого сообщества "Типичный Бийск". Причина пожара пока неизвестна, однако подписчики предполагают, что это был поджог. Здание было построено в 19 веке.
По данным пресс-службы МЧС по Алтайскому краю, информация о возгорании поступила сегодня, 23 июля, в 04.13. Через 20 минут пожар удалось ликвидировать.
По фотографиям с места события видно, что в здании серьезно обгорели стены и потолочные покрытия. Пожар тушили 21 человек и 7 единиц техники РСЧС.
В Бийске это здание известно многим. В нем был самый первый, самый модный и дорогой магазин города. Купец Михаил Клевцов построил здание в 1890 году. В период Февральской революции он сдал свой пассаж под Алтайский народный университет, где преподавал Виталий Бианки, писал "Бийский рабочий". В годы войны здесь был госпиталь. Сейчас здание пустует.
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