В Бийске горело старинное здание

В Бийске горело здание. Фото: vk.com/biysk_all. В Бийске горело здание. Фото: vk.com/biysk_all. В Бийске горело здание. Фото: vk.com/biysk_all. В Бийске горело здание. Фото: vk.com/biysk_all. В Бийске горело здание. Фото: vk.com/biysk_all. В Бийске горело здание. Фото: vk.com/biysk_all. В Бийске горело здание. Фото: vk.com/biysk_all. В Бийске горело здание. Фото: vk.com/biysk_all.

По данным пресс-службы МЧС по Алтайскому краю, информация о возгорании поступила сегодня, 23 июля, в 04.13. Через 20 минут пожар удалось ликвидировать.

По фотографиям с места события видно, что в здании серьезно обгорели стены и потолочные покрытия. Пожар тушили 21 человек и 7 единиц техники РСЧС.

В Бийске это здание известно многим. В нем был самый первый, самый модный и дорогой магазин города. Купец Михаил Клевцов построил здание в 1890 году. В период Февральской революции он сдал свой пассаж под Алтайский народный университет, где преподавал Виталий Бианки, писал "Бийский рабочий". В годы войны здесь был госпиталь. Сейчас здание пустует.