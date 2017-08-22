В Бийске из-за ливня на метр поднялась река

Прошедший 21 августа ливень затопил улицы Бийска и заставил Бию подняться аж на 103 см. Горожане делятся фотографиями прошедшей стихии в соцсетях.
На некоторое время в городе было парализовано движение. Бийчане с удивлением отмечают, что сильный дождь был даже не во всех частях города, а река заметно прибавилась. Скорее всего, уровень воды существенно спадет уже завтра.
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