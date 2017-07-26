В Бийске пешехода насмерть сбили на переходе

Поздно вечером 25 июля, в Бийске, на пешеходном переходе насмерть сбили человека. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.
Полицейские установили, что 34-летний водитель "Тойота Ипсум", двигаясь по улице Социалистической, сбил 60-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пешеход скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. Сейчас полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего.
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