В Бийске пешехода насмерть сбили на переходе

Полицейские установили, что 34-летний водитель "Тойота Ипсум", двигаясь по улице Социалистической, сбил 60-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешеход скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. Сейчас полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего.