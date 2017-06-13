В доме у "кратовского стрелка" нашли арсенал оружия и боеприпасов

В складе оружия была винтовка "Мосина", сигнальный пистолет "Вальтер", обрез двуствольного ружья, винтовка "Пибоди Мартини", винтовка "Арисака", гранаты, две минометные мины, мина дымовая, два нарезных ствола, запалы и магазины.

Кроме этого нашли две предсмертные записки, которые оставил Зенков. В интересах следствия, их содержание держат в секрете.

Массовое убийство в Подмосковье в селе Кратов произошло 10 июня. Игорь Зенков забаррикадировался в своем доме и открыл стрельбу по прохожим. Погибло четыре человека, двое получили ранения. Кроме этого Зенков открыл огонь по сотрудникам полиции, которые пытались остановить его. Пострадали четыре ОМОНовца. "Кратовского стрелка" убили во время спецоперации 11 июня.