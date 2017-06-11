"Кратовский стрелок". В Подмосковье мужчина расстрелял прохожих, есть погибшие

Когда на место прибыли сотрудники Росгвардии и полицейские и попытались взять дом штурмом, стрелок сбежал в лес, но перед этим поджег свой дом. Мужчина отстреливался от полицейских и бросал в них взрывпакеты. На место были стянуты дополнительные силы спецназа, район перекрыли.

Стрелок из #Кратово перед уходом поджег свой дом. Съемки с квадрокоптера https://t.co/VDnsziWSWb pic.twitter.com/3AAUQTwSZ8 — Пятый канал Новости (@5tv) June 10, 2017

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев рассказал, что у преступника были с собой гранаты, и произошло не менее 14 взрывов. Он добавил, что проведение операции по зачистке осложнялось темным временем суток и плотной застройкой местности, пишет "Интерфакс".

В результате спецоперации пострадали четыре сотрудника СОБР по Московской области, стрелка ликвидировали. Им оказался 50-летний Игорь Зенков, бывший сотрудник МЧС. Соседи рассказали, что он был конфликтным человеком и постоянно с ними ссорился. По данным источников "Интерфакса", мужчина находился под воздействием стимулирующих веществ. Это могло быть проявлением белой горячки в связи со злоупотреблением спиртными напитками. Другой источник "Интерфакса" также сообщил, что "мужчина страдал психическим расстройством, во время обострений становился буйным и неоднократно затевал конфликты с соседями". По его словам, "стрелок" проходил лечение у психиатров. "У него было хобби — он собирал в лесах оружие времен Великой Отечественной войны", — сказал собеседник агентства. По его словам, оружие, из которого он вел огонь из дома, скорее всего, было восстановлено именно из таких находок.