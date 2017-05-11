В Екатеринбурге осудили блогера, ловившего покемонов в церкви

Суд Екатеринбурга вынес приговор по делу блогера Соколовского, ловившего покемонов в Храме на Крови и обвиняемого в экстремизме и оскорблении чувств верующих.
Соколовский получил условный срок — 3,5 года. Он не может менять место жительства и посещать массовые мероприятия.
"Исправление виновного возможно без реального отбытия наказания", — заявила судья Екатерина Шопоняк. Применение статьи 73 УК РФ (условный срок) возможно в совокупности с другими видами наказания, пишет ura.ru.
По решению суда мера пресечения в виде домашнего ареста заменена на подписку о невыезде до вступления решения суда в силу.
Защита Соколовского подаст апелляцию в Свердловский областной суд и жалобу в ЕСПЧ.
Блогер Руслан Соколовский прославился после ролика о ловле покемонов в Храме на Крови Екатеринбурга. После проверки ФСБ провела у него дома обыск, блогера задержали, а затем арестовали. В общей сложности он провел в СИЗО более пяти месяцев: его то отпускали под домашний арест, то водворяли обратно (встречался с девушкой в нарушение условий содержания под домашним арестом).
Соколовский обвинялся по трем статьям Уголовного кодекса: ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды — 9 эпизодов), ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповедания — семь эпизодов), а также одного эпизода по ст. 138.1 УК РФ (ему вменялось приобретение "шпионской" ручки-видеокамеры).
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