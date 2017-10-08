В Финляндии живет беременный мужчина

Он появился на свет женщиной, однако затем перенес операцию по смене пола и в 2016 году получил документы на мужское имя. Затем транссексуал решил прервать гормональную терапию после операции по смене пола, желая забеременеть.

Беременный мужчина и его партнер указывают, что беременность проходит хорошо. В то же время существует и проблема идентификации вынашивающего плод в компьютерных программах, используемых врачами — они не распознают ситуацию, при которой беременность развивается у человека с мужским идентификационным номером, из-за чего у пары возникают бюрократические проволочки.

Сотрудник организации по защите прав меньшинств Seta, занимающийся вопросами транссексуальности, полагает, что этот случай может и не быть первым в ряду мужских беременностей в Финляндии. "Теоретически если биологическая женщина меняет с помощью операции пол на мужской, то после операции можно сделать перерыв в гормональной терапии и выносить ребенка. Возможно, какая-нибудь другая пара уже прибегла к этому методу", — отметили в организации, пишет Lenta.ru.