В Германии разрешили однополые браки

Законопроект, который был вынесен на голосование Социал-демократической партией Германии (СДПГ) вместе с Левой партией и "зелеными". Канцлер Германии Ангела Меркель и Христианско-демократический союз (253 мандата), а также Христианско-социальный союз (56 кресел) выступили против законопроекта.

Впервые однополые браки появились в Нидерландах в 2001 году, сегодня они регистрируются в 20 странах мира. Это закрепляет за парой права на совместное имущество, алименты, наследование, социальное и медицинское страхование, общую фамилию, родительство и воспитание приемных детей, а также право не свидетельствовать в суде против супруга, выступать доверенным лицом в случае его недееспособности и другие права, которых лишены незарегистрированные пары.