В Горном Алтае зафиксировали подземные толчки

По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, магнитуда подземных толчков составила 3,3. Интенсивность сейсмического события в эпицентре землетрясения составила 3,8 балла по шкале MSK-64.

Эпицентр находился в 267 километрах к юго-востоку от Горно-Алтайска. Разрушенных объектов и пострадавших людей нет.