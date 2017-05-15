В Горном Алтае зафиксировали подземные толчки

В Горном Алтае на минувших выходных геофизики зафиксировали очередное землетрясение. Сейсмособытие произошло 13 мая в 13.34 по местному времени.
По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, магнитуда подземных толчков составила 3,3. Интенсивность сейсмического события в эпицентре землетрясения составила 3,8 балла по шкале MSK-64.
Эпицентр находился в 267 километрах к юго-востоку от Горно-Алтайска. Разрушенных объектов и пострадавших людей нет.
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