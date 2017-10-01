В испанской Каталонии начались столкновения жителей с полицией. Есть пострадавшие

В Каталонии, где сегодня проходит референдум о независимости от Испании, начались столкновения голосующих с подконтрольной испанским властям полицией, сообщает "Коммерсант". Правоохранительные органы заблокировали несколько избирательных участков и изымают документы и урны для голосования. Тем временем на оставшихся участках собрались очереди, пишет РБК.
DIRECTO https://t.co/VTIn7KxLfp Secuencia completa de la entrada de la Guardia Civil por la fuerza en el centro de Sant Juliá de Ramis pic.twitter.com/40YpvDeOzB— EL PAÍS (@el_pais) 1 октября 2017 г.
На одном из участков полицейские разбили стекло входной двери, чтобы попасть внутрь.
Граждане пытаются прорваться через полицейские кордоны, несколько человек уже получили ранения. Точное число пострадавших пока не известно. Власти Испании утверждают, что полиция уполномочена удалять "материалы и предметы для голосования", однако действия полицейских не направлены против каталонцев.
По информации Associated Press, испанская полиция силой удалила несколько сотен граждан из избирательного участка в Барселоне, несколько человек задержаны. Кроме того, позднее стало известно, что полицейские применили резиновые пули для разгона людей. Очевидцы происходящего выкладывают фотографии и видео в Twitter.
#Thanks #Spanish authorities for defending the law and the constitution in #Catalonia #History & the entire world will remember you for this pic.twitter.com/rAdu86kuAx— Breaking News (@newnewspage) 1 октября 2017 г.
Испанские власти считают референдум аннулированным, утверждая, что это голосование "вне закона" и не имеет "никакой международной поддержки". Сотни каталонцев собрались около участков для голосования с самого утра воскресенья, 1 октября, чтобы принять участие в референдуме. Накануне, 30 сентября, полиция закрыла больше половины участков для голосования — 1300 из 2315, сообщает РБК. Референдум о независимости Каталонии был призван незаконным постановлением Конституционного суда Испании.
Примерно за час до начала референдума власти Каталонии разрешили гражданам голосовать на любом избирательном участке. Участникам референдума также можно приходить со своими бюллетенями, распечатанными на принтере.
#Firefighters have are now standing up to the Spanish military police, protecting voters and votes. #CatalanReferendum pic.twitter.com/aVP8gYC4fG— Breaking News (@newnewspage) 1 октября 2017 г.
За 15 минут до начала голосования как минимум на одном из участков в центре Барселоны началось противостояние избирателей и испанской Гражданской гвардии, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg. Правоохранители сначала обратилась к активистам, призывая их покинуть участок, однако люди не расходились и скандировали "прочь с дороги, мы проголосуем". Полиция прорвалась в участок и забрала урны для бюллетеней.
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