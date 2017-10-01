Взрывоопасно: в Испании власти блокируют проведение референдума о независимости Каталонии

Власти Каталонии 1 октября собираются провести референдум о независимости от Испании, правительство страны заявляет: никакого референдума не будет, его проведение "заблокировано", сообщают РИА Новости.
Сотни протестующих собрались под министерством экономики Каталонии после полицейского рейда в Барселоне, в ходе которого был задержан помощник вице-председателя каталонского правительства Хосеп Мария Хове и еще более 10 человек. Испанское правительство пытается воспрепятствовать проведению признанного антиконституционным референдума, намеченного на 1 октября. После того как каталонский парламент в вечером среду, 6 сентября, принял закон о референдуме по отделению этого региона от остальной Испании, испанские власти анонсировали контрмеры. Поскольку принятый в Барселоне закон нарушает конституцию Испании, которая не допускает раздел страны, то правительство обратилось в Конституционный суд (КС), который приостановил действие этого закона. Кроме того, Мадрид призывает привлечь к уголовной ответственности лидеров сепаратистов. #испания #каталония #барселона #референдум #протест #брей #spain #catalonia #barcelona #protest
Ранее правительство Каталонии объявило: голосование начнется в 09.00 (10.00 мск) и продолжится до 20.00, будут открыты 2315 избирательных участков, на которых смогут проголосовать 5,3 млн избирателей.
Однако власти Испании уверяют, что никакого голосования не будет. Вся логистика женералитета заблокирована. Официальный представитель испанского правительства, министр культуры Иньиго Мендес де Виго заявил, что референдум "аннулирован государством".
Утром в субботу сотрудники гражданской гвардии вошли в Центр телекоммуникаций и информационных технологий (CTTI), чтобы заблокировать 29 различных информационных систем, которые могли бы обеспечить проведение референдума. Они останутся в здании до понедельника.
Кроме того, сотрудники правоохранительных органов Каталонии всю субботу занимались закрытием школ, где должно проходить голосование. Днем официальный представитель правительства Испании в автономии Энрик Мелло заявил, что из 2,3 тысяч школ 1,3 тысячи были закрыты полицией. Вечером МВД сообщило, что полиция закрыла большую часть помещений, где собирались проводить голосование.
С вечера пятницы в ряде школ Каталонии родители и дети "оккупировали" здания, взяв с собой запасы воды и еды, а также матрасы. Они решили не уходить до дня голосования в расчете на то, что представители правоохранительных органов их не выгонят силой.
Не исключено, что функции части избирательных участков возьмут на себя церкви, театры и больницы, заявил РИА Новости депутат крайне левой партии каталонского парламента "Кандидатура Народного единства" Карлес Рьера.
Тем временем 30 сентября по всей Испании прошли митинги сторонников территориальной целостности страны, в том числе в Мадриде и в самой Барселоне. В каталонской столице митинговали дважды. На 1 октября в Барселоне вновь намечен митинг противников референдума, противоречащего конституции страны.
Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считают, что проведение голосования.
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