В Калахари и Сахаре: как вести себя в жару

ГУ МЧС по Алтайскому краю опубликовало несколько советов для жителей региона о том, как вести себя в жару. Напомним, с 15 по 20 июня в крае ожидается аномально высокая температура до +30...+35 градусов.
- Нужно пить много воды, но не больше 2-2,5 литров, иначе могут появиться отеки.
- Нельзя пить сильно охлажденные напитки, сладкую газировку и сладкие соки. Не стоит налегать и на лечебную минеральную воду — ее слишком насыщенный состав может нарушить электролитный обмен и увеличить нагрузку на сердце. Не забывайте и о чае. Пить чай лучше теплый, холодный чай опасен для почек.
- Более эффективным в сравнении с холодным является горячий душ. Он расширяет сосуды, и в результате улучшается теплообмен. Если горячий душ принять с утра, это поможет надолго сохранить энергию.
- Пища должна быть легкой, избегайте жирных блюд.
- Старайтесь не перегреваться на солнце. Чтобы улучшить самочувствие на некоторое время, можно побрызгать водой на лицо, коленки или запястья.
- Если становится тяжело дышать и самочувствие ухудшается, положите под язык валидол или мятную конфету.
- Если перегрелись и почувствовали недомогание, выпейте прохладной воды, разотрите виски одеколоном или нашатырным спиртом.
- Уделите особое внимание маленьким детям и пожилым людям, им в этот период особенно нелегко.
Соблюдайте правила безопасного отдыха у воды! Не купайтесь в не предназначенных для купания. Обеспечьте контроль за детьми, не оставляйте маленьких детей без присмотра. Непрогревшаяся вода при жаркой погоде особенно опасна, резкий перепад температур может стать причиной судорог, спазмов, сердечных приступов.
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