В Калахари и Сахаре: как вести себя в жару

ГУ МЧС по Алтайскому краю опубликовало несколько советов для жителей региона о том, как вести себя в жару. Напомним, с 15 по 20 июня в крае ожидается аномально высокая температура до +30...+35 градусов.

Нужно пить много воды, но не больше 2-2,5 литров, иначе могут появиться отеки. Нельзя пить сильно охлажденные напитки, сладкую газировку и сладкие соки. Не стоит налегать и на лечебную минеральную воду — ее слишком насыщенный состав может нарушить электролитный обмен и увеличить нагрузку на сердце. Не забывайте и о чае. Пить чай лучше теплый, холодный чай опасен для почек. Более эффективным в сравнении с холодным является горячий душ. Он расширяет сосуды, и в результате улучшается теплообмен. Если горячий душ принять с утра, это поможет надолго сохранить энергию. Пища должна быть легкой, избегайте жирных блюд. Старайтесь не перегреваться на солнце. Чтобы улучшить самочувствие на некоторое время, можно побрызгать водой на лицо, коленки или запястья. Если становится тяжело дышать и самочувствие ухудшается, положите под язык валидол или мятную конфету. Если перегрелись и почувствовали недомогание, выпейте прохладной воды, разотрите виски одеколоном или нашатырным спиртом. Уделите особое внимание маленьким детям и пожилым людям, им в этот период особенно нелегко. Соблюдайте правила безопасного отдыха у воды! Не купайтесь в не предназначенных для купания. Обеспечьте контроль за детьми, не оставляйте маленьких детей без присмотра. Непрогревшаяся вода при жаркой погоде особенно опасна, резкий перепад температур может стать причиной судорог, спазмов, сердечных приступов.