В Алтайском крае ожидается аномально жаркая погода

В Алтайском крае в период с 15 по 20 июня в большинстве районов ожидается аномально жаркая погода. Синоптики сообщают, что температура воздуха может достигать +30…+35 °C. В связи с этим объявили штормовое предупреждение.
Напомним, в Алтайском крае в период с 14 по 16 июня местами ожидается высокая пожароопасность. Жаркая и ветреная погода может поспособствовать увеличению числа очагов и площадей природных пожаров.
Напомним, в период действия противопожарного режима запрещён любой открытый огонь на территории муниципалитета. Запрет действует в том числе в частном жилом секторе, дачных участках и местах отдыха. Нельзя сжигать мусор, сухую растительность, проводить огневые работы и даже жарить шашлыки.
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