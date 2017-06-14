В Алтайском крае ожидается аномально жаркая погода

Напомним, в Алтайском крае в период с 14 по 16 июня местами ожидается высокая пожароопасность. Жаркая и ветреная погода может поспособствовать увеличению числа очагов и площадей природных пожаров.

Напомним, в период действия противопожарного режима запрещён любой открытый огонь на территории муниципалитета. Запрет действует в том числе в частном жилом секторе, дачных участках и местах отдыха. Нельзя сжигать мусор, сухую растительность, проводить огневые работы и даже жарить шашлыки.