Жителям Алтайского края запретили жарить шашлыки даже в мангалах

В ГУ МЧС по Алтайскому краю altapress.ru прокомментировали, что действительно, в период действия противопожарного режима запрещён любой открытый огонь на территории муниципалитета. Запрет действует в том числе в частном жилом секторе, дачных участках и местах отдыха. Нельзя сжигать мусор, сухую растительность, проводить огневые работы.

Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима назначают в двойном размере. Так, обычный гражданин может заплатить от 2 тыс. до 4 тыс. рублей. В зависимости от тяжести последствий пожара виновный может понести и уголовную ответственность.

Особый противопожарный режим действует в Алтайском крае с 28 апреля 2017 года. В регионе ограничили посещение лесов. После снятия режима шашлыки не будут под запретом.

С 27 по 31 мая в Алтайском крае местами ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность. Объявлено штормовое предупреждение.

Любую информацию по поводу нарушения норм пожарной безопасности можно сообщить по единому телефону доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю 8 (3852) 65-82-19. При пожаре звоните по номеру 01 (101).