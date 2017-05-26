Жителям Алтайского края запретили жарить шашлыки даже в мангалах

В редакцию altapress.ru обратился читатель с жалобой на то, что председатель садоводства запретил жарить шашлыки на территории дачных участков даже в специально оборудованных для этого мангалах. Руководитель дачного товарищества сослался на запрет МЧС.
В ГУ МЧС по Алтайскому краю altapress.ru прокомментировали, что действительно, в период действия противопожарного режима запрещён любой открытый огонь на территории муниципалитета. Запрет действует в том числе в частном жилом секторе, дачных участках и местах отдыха. Нельзя сжигать мусор, сухую растительность, проводить огневые работы.
Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима назначают в двойном размере. Так, обычный гражданин может заплатить от 2 тыс. до 4 тыс. рублей. В зависимости от тяжести последствий пожара виновный может понести и уголовную ответственность.
Особый противопожарный режим действует в Алтайском крае с 28 апреля 2017 года. В регионе ограничили посещение лесов. После снятия режима шашлыки не будут под запретом.
С 27 по 31 мая в Алтайском крае местами ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность. Объявлено штормовое предупреждение.
Любую информацию по поводу нарушения норм пожарной безопасности можно сообщить по единому телефону доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю 8 (3852) 65-82-19. При пожаре звоните по номеру 01 (101).
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