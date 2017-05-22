В Кремле нашли способ заманить электорат на выборы президента

Подобные мероприятия могут стать хорошим способом в сложившейся ситуации повышения явки на выборах главы государства, которые пройдут в марте 2018 года. Сценарий могут опробовать на выборах губернаторов осенью этого года.

По мнению экспертов, каждая подобная мини-кампания (наподобие референдумов) может дать локальный прирост явки до трех процентов в том случае, если это произойдет во всех регионах. Неполитические вопросы, которые касаются жителей каждого конкретного региона, привлекут людей вне зависимости от состава участников выборов.

Так, одним из вопросов, вынесенным на мини-референдум, может стать проблема переименования городов там, где данная тема активно дискутируется. Например, в Иваново обсуждают возвращение городу исторического названия Иваново-Вознесенск, пишет ura.ru.

А в Барнауле во время дебатов на праймериз "Единой России" одна из желающих стать депутатом городской Думы (местные выборы в Алтайском крае пройдут в начале сентября 2017 года) выступила с неожиданным предложением переименовать Барнаул в честь Владимира Путина — Путинград или Путинберг. Тогда, по мнению Марины Чаузовой, в городе всё сразу станет эффективным.