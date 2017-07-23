В Кремле негативно оценили законопроект США о новых санкциях против России

В Кремле крайне негативно оценивают законопроект США по санкциям против России и Ирана, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрий Песков.
На сайте конгресса США появился согласованный обеими палатами текст законопроекта по санкциям против России и Ирана. В нем, несмотря на сообщения о просьбах американского бизнеса ввести изменения, сохранились положения по энергетике, которые направлены против "Северного потока-2". В частности, против ужесточения антироссийских санкций выступили крупные энергетические американские компании, которые по всему миру понесут убытки от прекращения кооперации с российскими партнерами.
Документ предполагает введение санкций в отношении лиц, планирующих вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 млн долларов за год или 1 млн долларов единовременно, либо же собираются предоставить проектам услуги, технологии или оказать информационную поддержку, пишет "Российская газета".
Ранее сообщалось, что администрация США поддерживает санкции, которые заявлены в законопроекте американского сената по России и Ирану. Однако Белый дом считает, что в нынешнем виде документ не поддержат ни демократы, ни республиканцы. Позже появилась информация о том, что демократы и республиканцы наконец достигли договоренности по законопроекту о новых ограничениях против российской стороны. Голосование в палате представителей США по данному законопроекту должно пройти 25 июля. Однако документ вступит в силу только после подписания президентом США Дональдом Трампом.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.