В Кремле негативно оценили законопроект США о новых санкциях против России

На сайте конгресса США появился согласованный обеими палатами текст законопроекта по санкциям против России и Ирана. В нем, несмотря на сообщения о просьбах американского бизнеса ввести изменения, сохранились положения по энергетике, которые направлены против "Северного потока-2". В частности, против ужесточения антироссийских санкций выступили крупные энергетические американские компании, которые по всему миру понесут убытки от прекращения кооперации с российскими партнерами.

Документ предполагает введение санкций в отношении лиц, планирующих вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 млн долларов за год или 1 млн долларов единовременно, либо же собираются предоставить проектам услуги, технологии или оказать информационную поддержку, пишет "Российская газета".

Ранее сообщалось, что администрация США поддерживает санкции, которые заявлены в законопроекте американского сената по России и Ирану. Однако Белый дом считает, что в нынешнем виде документ не поддержат ни демократы, ни республиканцы. Позже появилась информация о том, что демократы и республиканцы наконец достигли договоренности по законопроекту о новых ограничениях против российской стороны. Голосование в палате представителей США по данному законопроекту должно пройти 25 июля. Однако документ вступит в силу только после подписания президентом США Дональдом Трампом.