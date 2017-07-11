Администрация США поддержала новые санкции против России

Шорт отметил, что президент обеспокоен тем фактом, что документ "юридически создает необычный прецедент делегирования вопросов внешней политики 535 членам конгресса".

Сенат США одобрил законопроект 15 июня. Закон предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, которые находятся под санкциями, до 14 дней, а подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. В соответствии с положениями документа, президент США может наложить санкции на лиц, которые планируют инвестировать в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 млн долларов за год или 1 млн долларов единовременно. Под санкции могут попасть лица, которые предоставляют фирмам-подрядчикам из России услуги, технологии и информационную поддержку.

Законопроект пока не прошел рассмотрение палаты представителей конгресса и не был подписан президентом США.

Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что вопрос санкций поднимался в ходе беседы президентов США и России на саммите G20 в Гамбурге. Она отметила, что не знает, изменилась ли позиция Трампа по этому вопросу после встречи, пишет Lenta.ru. Более того, Владимир Путин ранее сообщал, что санкции не приведут к коллапсу, но осложнят российско-американские отношения.