Администрация США поддержала новые санкции против России

Администрация США поддерживает санкции, которые заявлены в законопроекте американского сената по России и Ирану. Однако Белый дом считает, что в нынешнем виде документ не поддержат ни демократы, ни республиканцы. Об этом сообщил директор по вопросам законодательной деятельности Марк Шорт, пишет РИА Новости.
Шорт отметил, что президент обеспокоен тем фактом, что документ "юридически создает необычный прецедент делегирования вопросов внешней политики 535 членам конгресса".
Сенат США одобрил законопроект 15 июня. Закон предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, которые находятся под санкциями, до 14 дней, а подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. В соответствии с положениями документа, президент США может наложить санкции на лиц, которые планируют инвестировать в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 млн долларов за год или 1 млн долларов единовременно. Под санкции могут попасть лица, которые предоставляют фирмам-подрядчикам из России услуги, технологии и информационную поддержку.
Законопроект пока не прошел рассмотрение палаты представителей конгресса и не был подписан президентом США.
Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что вопрос санкций поднимался в ходе беседы президентов США и России на саммите G20 в Гамбурге. Она отметила, что не знает, изменилась ли позиция Трампа по этому вопросу после встречи, пишет Lenta.ru. Более того, Владимир Путин ранее сообщал, что санкции не приведут к коллапсу, но осложнят российско-американские отношения.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.