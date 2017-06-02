СМИ: Трамп пытался снять санкции с России после прихода к власти

По их словам, действиям администрации Трампа пытались помешать сотрудники из команды Барака Обамы, которые тогда еще работали в Госдепе. Yahoo утверждает, что узнав о планах нового президента, несколько членов Госдепартамента стали лоббировать в Конгрессе законопроект, который не позволил бы снятие антироссийских санкций, пишет "Коммерсантъ".

"Белый дом серьезно рассматривал снятие санкций в одностороннем порядке",— заявил бывший координатор санкционной политики Госдепа США Дэниел Фрид. По его словам, в первые недели президентства Трампа, Фриду позвонили несколько американских чиновников, которые рассказали о поручении президента и в панике попросили "остановить это".

Высокопоставленный представитель Белого дома подтвердил, что администрация США занималась вопросом пересмотра санкций, но не только в отношении России. "У всех ограничительных мер есть механизмы для их облегчения. Мы надеялись, что русские воспользуются этим, выполнив данное Москвой обещание о прекращении конфликта на Украине, но они этого не сделали",— пояснил чиновник.

Еще два источника Yahoo утверждают, что американские чиновники рассматривали улучшение отношений с Москвой в обмен на помощь российских военных в борьбе с "Исламским государством" (запрещенная в России террористическая организация) в Сирии. Такое взаимодействие допускало не только снятие санкций, но и возвращение России доступа к двум загородным дипломатическим резиденциям в Нью-Йорке и Мэриленде. О том, что Москве хотят вернуть здания дипсобственности также рассказали источники The Washington Post.

7 февраля был представлен документ, направленный на введение запрета на отмену антироссийских санкций. А через шесть дней, из-за скандала с помощником президента США по национальной безопасности Майклом Флинном, которого обвиняли во встречах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком, санкции отменять не стали.

Накануне стало известно, что руководители банковского комитета Сената США подготовили новый законопроект для расширения антироссийских санкций. Инициатива оказывает влияние на различные сектора экономики России, в том числе на горнодобывающую промышленность, металлургию и железные дороги.