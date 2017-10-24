В Кремле прокомментировали нападение гражданина Израиля на журналистку "Эха Москвы"

Атакой безумца назвал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков нападение на журналистку радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, пишет "РГ".
Журналисты спросили Пескова, не было ли в нападении какого-либо подтекста.
Дмитрий Песков,
пресс-секретарь президента РФ:
Пытаться окрашивать такой трагический случай, действительно связанный с проявлением такого безумия, с другими субстанциями, наверно нелогично и вряд ли было правильно, с нашей точки зрения.
Как рассказал пресс-секретарь Путина, в Кремле выражают сочувствие самой потерпевшей, а также ее родным и близким и всему коллективу "Эха Москвы" в связи с тем, что "она подверглась нападению вот этого безумца".
Также журналисты узнали у Пескова, как материалы, затрагивающие деятельность радиостанции и лично Татьяны Фельгенгауэр, провоцировать тех, кто уже негативно настроен.
Дмитрий Песков,
пресс-секретарь президента РФ:
Татьяна имеет свое мировоззрение, она имеет свою точку зрения, с этой точкой зрения кто-то не согласен и, наоборот, подвергает ее встречной критике. В данном случае мы с уважением относимся и к той, и к другой точке зрения - мы не являемся участниками этой дискуссии.
В конце разговора Песков еще раз повторил свой тезис: "Пытаться с чем-то увязывать, окрашивать в какой-то цвет действия безумца — это абсолютно нелогично и неверно".
Напомним, что 23 октября в редакции радиостанции "Эхо Москвы" гражданин Израиля Борис Гриц ударил ножом в шею журналистку Татьяну Фельгенгауэр. Сотрудница "Эха" госпитализирована, в настоящее время ее жизни ничего не угрожает. Нападавший задержан.
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