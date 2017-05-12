В Минобороны подтвердили перехват американского самолета-разведчика над Черным морем

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Сегодня, 17:58.
Политика

В Министерстве обороны России подтвердили факт перехвата истребителем Су-30 американского самолета-разведчика P-8 Poseidon в небе над Черным морем, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Американский самолет-разведчик в небе над Алтаем.
Американский самолет-разведчик в небе над Алтаем. Фото: narod.altapress.ru.

В военном ведомстве пояснили, что 9 мая российские средства контроля воздушного пространства засекли воздушную цель, приближающуюся к российской государственной границе. Для перехвата в небо был поднят Су-30, который идентифицировал объект как американский самолет-разведчик.

"Российский истребитель выполнил маневр "приветствия" американских пилотов, после чего американский самолет-разведчик изменил маршрут полета в сторону удаления от границы с Россией. Истребитель Су-30 благополучно вернулся на свой аэродром базирования", — рассказали в Минобороны, пишет Lenta.ru.

Ранее СМИ сообщили, что 9 мая российский истребитель приблизился на расстояние около 20 футов (6 метров) к самолету ВМС США, когда тот выполнял "обычные операции в международном воздушном пространстве". В ВМС США это сближение самолетов назвали безопасным. Тем не менее расстояние в шесть метров между самолетами считает чрезвычайно близким и опасным, хотя для точной оценки каждого случая необходимо учитывать целый ряд факторов, в том числе скорость, высоту над уровнем моря и другие показатели, пишет "Росбалт".

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