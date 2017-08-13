В ночь на понедельник в Алтайском крае ожидаются первые заморозки

В ночь на 14 августа в Алтайском крае местами ожидаются заморозки до 0... - 3 градусов, сообщает алтайский гидрометцентр.
В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение.
Напомним, что ранее синоптики прогнозировали, что средняя месячная температура в августе составит +13…+18, а заморозки ожидали в третьей декаде месяца.
14 августа, по прогнозам будет северный ветер и прекратятся осадки.
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