В ночь на понедельник в Алтайском крае ожидаются первые заморозки

В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение.

Напомним, что ранее синоптики прогнозировали, что средняя месячная температура в августе составит +13…+18, а заморозки ожидали в третьей декаде месяца.

14 августа, по прогнозам будет северный ветер и прекратятся осадки.