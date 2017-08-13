В ночь на понедельник в Алтайском крае ожидаются первые заморозки

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Жизнь

В ночь на 14 августа в Алтайском крае местами ожидаются заморозки до 0... - 3 градусов, сообщает алтайский гидрометцентр.

Заморозки.
Заморозки. Фото: pixabay.com.

В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение.

Напомним, что ранее синоптики прогнозировали, что средняя месячная температура в августе составит +13…+18, а заморозки ожидали в третьей декаде месяца.

14 августа, по прогнозам будет северный ветер и прекратятся осадки. 

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