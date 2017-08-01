В Новосибирске вандал изувечил памятник Николаю II и цесаревичу Алексею

В ночь на 1 августа в Новосибирске сотрудники вневедомственной охраны задержали вандала, испортившего памятник императору Николаю II и цесаревичу Алексею. Злоумышленник бросил в скульптуру некий предмет, отчего от лица цесаревича откололся кусок, сообщает АСТ-54. Подозреваемого поймали по горячим следам.
Скульптурная группа была открыта 16 июля у южных ворот Александро-Невского собора. Освещение проводил митрополит новосибирский и бердский Тихон.
Появление памятника в Новосибирске вызвало противоречивые мнения среди горожан, пишет "Регнум". Часть общественности приняла памятник, но некоторым горожанам его установка показалась неуместной.
Напомним, что Новосибирск, который до середины 20-х годов прошлого века носил название Новониколаевск, возник благодаря строительству Транссибриской магистрали. Это строительство лично курировал Николай и когда еще был наследником, и во время царствования. 28 декабря 1903 (10 января 1904 по новому стилю) года император Николай II издал высочайшее повеление, согласно которому "поселение Ново-Николаевск при станции Обь" возводилось в степень безуездного города.
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