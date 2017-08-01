В Новосибирске вандал изувечил памятник Николаю II и цесаревичу Алексею

В Новосибирске вандал повредил памятник Николаю II и цесаревичу Алексею. 1 августа 2017 года. Фото: vk.com/act54. В Новосибирске вандал повредил памятник Николаю II и цесаревичу Алексею. 1 августа 2017 года. Фото: vk.com/act54. В Новосибирске вандал повредил памятник Николаю II и цесаревичу Алексею. 1 августа 2017 года. Фото: vk.com/act54.

Скульптурная группа была открыта 16 июля у южных ворот Александро-Невского собора. Освещение проводил митрополит новосибирский и бердский Тихон.

Появление памятника в Новосибирске вызвало противоречивые мнения среди горожан, пишет "Регнум". Часть общественности приняла памятник, но некоторым горожанам его установка показалась неуместной.

Напомним, что Новосибирск, который до середины 20-х годов прошлого века носил название Новониколаевск, возник благодаря строительству Транссибриской магистрали. Это строительство лично курировал Николай и когда еще был наследником, и во время царствования. 28 декабря 1903 (10 января 1904 по новому стилю) года император Николай II издал высочайшее повеление, согласно которому "поселение Ново-Николаевск при станции Обь" возводилось в степень безуездного города.