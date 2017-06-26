В Оренбурге здание музея Гагарина хотят передать церкви

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в эфире передачи "Персонально ваш" рассказал, что здание мемориального музея Юрия Гагарина в Оренбурге хотят передать церкви.
Для музея это может означать уничтожение, так как из-за особенности некоторых экспонатов его фактически нельзя перевезти в другое место.
По словам Венедиктова, здание музея до революции принадлежало епархии. В советское время в нем располагалось авиационное училище, где учился будущий космонавт Юрий Гагарин, и где сейчас организован музей. После 1995 года церкви вернули часть здания, но сейчас они требуют вторую, где расположена экспозиция. Руководство музея предложило отдать здание РПЦ при условии, что музей не надо будет перевозить и у посетителей будет свободный доступ в него, но в церкви просят сначала передать здание, а затем договариваться.
"Я, к сожалению, не встретился с губернатором и не мог, как, скажем, в Уфе задать вопросы руководителю субъекта, но я вот сейчас публично… Считайте, что это и есть обращение средства массовой информации к президенту Российской Федерации. Потому что по закону, да, это здание должно быть передано. Разрушить в России по закону музей Гагарина, — а он разрушится именно потому, что его нельзя перенести, ни потолок, ни стену: там вмонтировано… — это, конечно, круто", — заявил Венедиктов, пишет znak.com.
В мае местные СМИ писали об этой истории. Издание 56nv.ru со ссылкой на начальника управления по культуре и искусству администрации Екатеринбурга Татьяну Резницкую писало, что у церкви нет желания разрушить музей и с представителями епархии ведутся переговоры. В музее находится уникальный тренировочный скафандр Юрия Гагарина, пятиметровая картина, роспись на потолке, которые нельзя перевезти. В Оренбургской епархии тогда отказались комментировать возможный переезд музея, так как здание пока церкви не передано.
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