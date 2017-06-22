На Алтае депутата горсовета посадили в тюрьму на четыре года

Суд признал Потапова виновным и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа 500 тысяч рублей.

В 2009 году Потапов был гендеректором ООО "Горный Алтай". Он предоставил в налоговый орган фальшивые копии бухгалтерской документации и незаконно возместил налог на добавленную стоимость. Следователи оценили ущерб федеральному бюджету на сумму в 3 миллиона рублей.

Как отмечает сайт gorno-altaisk.info, незаконное возмещение НДС — распространенный вид экономических преступлений на территории Республики Алтай. В 2015 году приговор по аналогичным делам вынесли Тамаре и Валерию Потаповым, они отправились за решетку на сроки от четырех лет.

Как отмечает сайт следкома по Республике Алтай, приговор по делу Александра Потапова пока не вступил в законную силу.