На Алтае депутата горсовета посадили в тюрьму на четыре года

В Горно-Алтайске осудили депутата горсовета и гендиректора компании "Прогрессия" Александра Потапова. Его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает местный следком.
Суд признал Потапова виновным и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа 500 тысяч рублей.
В 2009 году Потапов был гендеректором ООО "Горный Алтай". Он предоставил в налоговый орган фальшивые копии бухгалтерской документации и незаконно возместил налог на добавленную стоимость. Следователи оценили ущерб федеральному бюджету на сумму в 3 миллиона рублей.
Как отмечает сайт gorno-altaisk.info, незаконное возмещение НДС — распространенный вид экономических преступлений на территории Республики Алтай. В 2015 году приговор по аналогичным делам вынесли Тамаре и Валерию Потаповым, они отправились за решетку на сроки от четырех лет.
Как отмечает сайт следкома по Республике Алтай, приговор по делу Александра Потапова пока не вступил в законную силу.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.