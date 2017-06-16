Без свидетелей: барнаульца осудили на 10 лет за убийство пристававшего к нему мужчины

Никита Ч. Фото: предоставлено стороной осужденного. Травмы Никиты Ч. Фото: предоставлено стороной осужденного. Травмы Никиты Ч. Фото: предоставлено стороной осужденного. Травмы Никиты Ч. Фото: предоставлено стороной осужденного. Справка о травмах Никиты Ч. Фото: предоставлено стороной осужденного.

Как сообщили altapress.ru близкие молодого человека, в мае 2015 года у Никиты Ч. завязался разговор на улице с незнакомым ему 30-летним мужчиной. Он пригласил Никиту к себе в гости на чай и шаурму. Парни обменялись номерами телефонов и через некоторое время Ч. нанес визит новому знакомому. Хозяин квартиры проводил гостя на кухню и ушел переодеваться. Через несколько минут он вернулся в халате и начал делать комплименты парню.

Молодого человека смутил этот факт. Он спросил, какой ориентации мужчина. Гражданами ними завязался словесный конфликт, в ходе которого хозяин жилья подошел к кухонному столу и схватил в руку нож. Гость встал из-за стола и хотел уйти, но новый знакомый ударил его ножом в область плеча два раза. Никите удалось выхватить нож, но нападавший со словами "я тебя убью" кинулся его душить.

В ходе борьбы Ч. налетел на стеклянную дверь, которая разбилась и поранила гостя осколками стекла. Никита стал обороняться от нападавшего ножом, нанося хаотичные удары. Когда раненый хозяин квартиры перестал оказывать сопротивление, парень выбежал из квартиры. С собой он унес халат, который слетел с потерпевшего в ходе борьбы. Предметом гардероба Никита вытер кровь и выбросил его в мусорный бак. Затем он обратился в больницу по поводу своих травм, после чего пришел с повинной в полицию. Потерпевший умер от значительной потери крови. Такова версия стороны осужденного.

У стороны обвинения на этот счет другое мнение. Следствие сочло, что Никита убил нового знакомого умышленно, более того — украл мобильный телефон из квартиры, который нашел в халате нового "друга". Суд отметил, что ранения Ч. мог получить и от воздействий осколков разбитого стекла, поскольку обвиняемый "не рассказал о точном механизме нанесения ему ударов ножом, не указал как конкретно и какими частями тела он порезался осколками стекла, достоверно установить то, какие телесные повреждения у него возникли от ножа, а какие от пореза о стекло, не представилось возможным". То, что потерпевший напал первым, сочли недоказанным.

Ситуацию значительно осложнил тот факт, что ни одного свидетеля убийства не было. Никто ничего не видел и не слышал.

Олеся,

девушка осужденного:

Наша судебная система имеет обвинительный уклон. В нашей стране не работает прецедентное право. В результате исход дела зависит профессионализма судьи, который может либо пойти по накатанной, либо докопаться до правды. Но в нашем случае и никто не хочет разбираться. В ходе следствия было много нарушений. На свидетелей защиты оказывало давление следствие. Многие экспертизы, которые просил провести адвокат, не разрешили провести. Показания свидетелей и Никиты суд трактовал в пользу обвинения. То, что потерпевший был нетрадиционной ориентации, подтверждают его переписки на сайте знакомств. Суд не учел и то, что 30-летний убитый значительно превосходил в росте и весе Никиту. Явку с повинной учли, но "скостили" всего полгода от запрашиваемого срока, это очень мало. Кроме того, Никита ранее не был судим, у него положительные характеристики, а ему дали такой большой срок, да еще в колонии строгого режима.

Адвокат потерпевшего Олег Пронин подал апелляционную жалобу в краевой суд с просьбой отменить приговор, а дело об умышленном убийстве прекратить. По мнению стороны защиты, Ч. превысил пределы необходимой самообороны. Если дело отправят на доследование и переквалифицируют статью, парню грозит значительно меньший срок.

Олег Пронин,

адвокат осужденного:

Суд засомневался, действительно ли ранения моего подзащитного получены в ходе нападения потерпевшего, и трактовал это не в его пользу. А между тем обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в его защиту, лежит на стороне обвинения. Все сомнения в виновности, которые не могут быть устранены в порядке, установленном УПК, толкуются в пользу обвиняемого. Суд же бремя доказывания невиновности переложил на Ч. Обвинительный приговор основан на предположениях, а этого не должно быть. Осколками ли стекла порезался Ч. или получил ножевые ранения, достоверно не установлено ни материалами уголовного дела, ни судебным следствием. Таким образом, имеются неразрешимые сомнения в механизме получения ранений, которые, в соответствии с законом, должны трактоваться в пользу моего подзащитного. Показания свидетелей обвинения (это родственники, либо сослуживцы потерпевшего) не могли быть положены в основу обвинительного приговора, поскольку они носят предположительный характер, а сами свидетели не являлись очевидцами произошедшего, не проживали постоянно с потерпевшим, виделись с ним периодически. Утверждение суда о том, что Ч. похитил телефон, не основано на фактических обстоятельствах дела и подлежит исключению из объема обвинения. Мой подзащитный пояснил, что умысла на хищение телефона у него не было. Телефон он обнаружил в кармане халата на улице, когда выбрасывал халат в мусорный бак. Иного судом не установлено.

Дата рассмотрения апелляции пока не назначена. Altapress.ru следит за ситуацией.