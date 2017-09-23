В Республике Алтай мужчина с арбалетом напал на заправку

22 сентября в селе Онгудай мужчина в маске через окно проник в помещение автозаправочной станции. Он угрожал оператору АЗС предмет похожим на арбалет и похитил 5 тыс. рублей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.
В ходе осмотра места происшествия эксперты собрали вещественные доказательства. На территории Онгудайского района ввели план "Перехват".
Поиски преступника продолжаются. Рост мужчины 165-170 см., худощавого телосложения. Он был одет в куртку и брюки черного цвета. На ногах преступника были черные кроссовки с подошвой белого цвета.
По факту разбойного нападения возбудили уголовное дело. На место преступления выезжал министр внутренних дел по Республике Алтай Павел Гаврилин.
Всех располагающих какой-либо информацией о совершенном преступлении просят сообщить в ближайший отдел полиции по телефону 02.
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