В России появился новый вид спама, на который уже попались более 60% жителей страны

По данным исследования аналитической компании Telecom Daily, с таким спамом уже столкнулись 65% россиян. За последние полгода количество рекламных сообщений подобного рода выросло на 50%.

Мошенники разработали систему, которая автоматически набирает номер абонента и после первого гудка сбрасывает вызов. Большинство людей привыкли перезванивать по незнакомому номеру. Теперь они могут попасться на уловку спамеров. Изначально эту схему разработали, чтобы снимать деньги за исходящий звонок. Но теперь она используется в целях рекламы различных услуг.

Специалисты считают, чтобы решить эту проблему необходимо возбудить уголовное дело Федеральной антимонопольной службы (ФАС) или выпустить соответствующие разъяснения по закону "О рекламе".