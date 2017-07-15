В Рубцовске отремонтируют полсотни домов по программе капитального ремонта

Так, в доме по адресу пер. Гражданский, 26 подрядная организация "Техсоюз" с 27 апреля ремонтировала кровлю. За это время вскрыли старое покрытие, уложили защитный слой, залили стяжки и положили два слоя техноэласта. Это один из новых материалов, который позволяет увеличить срок службы кровли. Общая стоимость работ составила около 1,6 млн рублей.

Александр Морозов,

технический директор Регоператора Алтайского края:

В ходе выполнения работ за каждым домом закрепляется куратор от Регоператора, который регулярно осуществляет выездные проверки. Помимо этого, строительный контроль ведется со стороны АКГУП "Алтайские инженерные системы", чьи сотрудники также выезжают на места проведения работ.

Средняя стоимость ремонта кровли составляет 2 млн рублей. Чтобы накопить такую сумму жильцам самостоятельно, потребуется в среднем 6 лет. "Ни один МКД, с начала реализации программы, еще не смог аккумулировать такой объем средств", — говорит Александр Морозов.

В этом году по плану на 2017-2019 годы планируют капитально отремонтировать 475 многоквартирных домов региона. Сегодня работы завершили и приняли уже по 132 домам.