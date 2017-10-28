В Рубцовске полицейские задержали таксиста-нелегала

У мужчины отсутствовали документы, которые бы официально подтверждали, что он работает таксистом. В отношении нарушителя составили административный протокол.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Алтайскому краю, с начала года на территории Рубцовска выявили 13 нелегальных такси. Всем водителям теперь предстоит заплатить штраф.