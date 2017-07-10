В Рубцовске завершили строительство исторической перемычки между "севером" и "югом"

В Рубцовске проходит переустройство теплоснабжения. 6 июля 2017 года. Фото: Надежда Юрченко. В Рубцовске проходит переустройство теплоснабжения. 6 июля 2017 года. Фото: Надежда Юрченко. В Рубцовске проходит переустройство теплоснабжения. 6 июля 2017 года. Фото: Надежда Юрченко. В Рубцовске проходит переустройство теплоснабжения. 6 июля 2017 года. Фото: Надежда Юрченко. В Рубцовске проходит переустройство теплоснабжения. 6 июля 2017 года. Фото: Надежда Юрченко. В Рубцовске проходит переустройство теплоснабжения. 6 июля 2017 года. Фото: Надежда Юрченко. В Рубцовске проходит переустройство теплоснабжения. 6 июля 2017 года. Фото: Надежда Юрченко. В Рубцовске проходит переустройство теплоснабжения. 6 июля 2017 года. Фото: Надежда Юрченко. В Рубцовске проходит переустройство теплоснабжения. 6 июля 2017 года. Фото: Надежда Юрченко. В Рубцовске проходит переустройство теплоснабжения. 6 июля 2017 года. Фото: Надежда Юрченко. В Рубцовске проходит переустройство теплоснабжения. 6 июля 2017 года. Фото: Надежда Юрченко. В Рубцовске проходит переустройство теплоснабжения. 6 июля 2017 года. Фото: Надежда Юрченко.

"Рубцовск с точки зрения теплоснабжения - это два города: у каждого источника (ТЭЦ и Южная тепловая станция) свой независимый сетевой контур", — рассказывал ранее гендиректор СГК Михаил Кузнецов. Контуры были изолированными, станции не могли подстраховать друг друга, когда на одной из них происходила авария.

О строительстве трубопровода для объединения контуров длиной более 2 километров говорили 10 лет, но из-за отсутствия финансирования его все время откладывали, пояснил вице-премьер правительства края Виктор Мещеряков.

И вот теперь идею реализовали в рамках нового инвестпроекта (см. Справку). 6 июля подрядчик СГК выполнил финальный сварной шов — город стал единым. Остается благоустроить перекопанную территорию, на отдельных участках эта работа уже началась. Праздновать событие в СГК не стали: "Давайте работу доделаем", - сказал Игорь Лузанов, директор алтайского филиала СГК.

Это соединение "севера" и "юга" — только часть задач проекта. Еще одна задача — заменить старые трубопроводы на новые большего диаметра. По словам Игоря Лузанова, нужно переложить 13 километров в однотрубном исчислении, уровень выполнения работ 25%.

Завершить же перекладку в компании намерены к 15-20 августа, чтобы приступить к регулировке гидравлического режима. "В каждой точке сети должно быть определенное давление", — пояснил Лузанов. При этом стоимость сетевой части проекта оценивается в 806 млн рублей.

Надо сказать, что сроки завершения проекта установлены сжатые. Ведь большую часть работ надо закончить к началу отопительного сезона, монтаж двух дополнительных котлов — к концу года, и только турбину установят в 2018 году. Поэтому многие процессы сейчас идут параллельно и, кроме того, приглашены подрядчики из разных регионов.

Так, трасса разбита на участки, за каждым закреплен один из пяти подрядчиков, два из них барнаульские, один рубцовский, еще два из других регионов. Представитель фирмы-подрядчика пояснил "СК": контроль со стороны заказчика ведется ежедневно, аванс работникам выплачен.

По словам Игоря Лузанова, на долю алтайских подрядчиков приходится объем в 200 млн рублей. В целом же стоимость сетевой части проекта — 806 млн рублей, из которых около 500 млн — затраты на материалы.

Тем временем цех Южной станции готовят к монтажу первого из двух дополнительных котлов, необходимых, чтобы увеличить тепловую мощность ЮТС. Цех сейчас готовят стройотрядовцы из Татарстана, Омска, Кемерово, Барнаула, Горняка, Рубцовского района. Все они студенты третьего-пятого курсов энергетических специальностей, так что стройка, можно сказать, всероссийская.

Сами котлы производства Бийского котельного завода (по 30 гигакалорий в час каждый) дожидаются неподалеку от входа. Но ждать осталось недолго: 15-20 июля первый из них уже начнут устанавливать. А на территории ЮТС строят фундамент для новой системы топливоподачи, вбивают сваи. Общая стоимость работ на станции — около 860 млн рублей.

Вообще же сроки завершения работ в СГК называют осторожно. Пока работы идут с небольшим отставанием от графика, причины этого - подтопление, проявившееся почти по всей трассе, и, кроме того, неудовлетворительное состояние трубопроводов, в том числе тех, которые обслуживает "Рубцовский водоканал".

"Сегодня теплоэнергетический комплекс Рубцовска переживает беспрецедентный в своей истории этап технической реконструкции. Город получит гарантии устойчивого развития на ближайшие десятилетия", - прокомментировал ход реализации проекта губернатор края Александр Карлин.

Справка

Перевести теплоснабжение Рубцовска на один тепловой источник было решено по предложению "Сибирской генерирующей компании", так как обе станции недозагружены, из-за чего денег на поддержание их эффективной работы не хватает. Выбор остановили на ЮТС, так как не договорились с собственником ТЭЦ о выкупе станции и, кроме того, состояние ТЭЦ крайне изношенное и намного хуже состояния ЮТС.

Проект реализует СГК, структура которой заключила с администрациями Рубцовска и края концессионное соглашение. Затраты на рубцовский проект оцениваются в 1,5-1,7 млрд. рублей, срок его реализации 2017-2018 годы, окупаемость 12-15 лет.