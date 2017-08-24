В сети появились фото и видео со съемок первой программы Андрея Малахова на "второй кнопке"

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Сегодня, 11:47.
Жизнь

В Москве прошли съемки первого выпуска ожидаемого ток-шоу — программы, получившей новое название "Андрей Малахов. Прямой эфир".

Андрей Малахов.
Андрей Малахов. Фото: instagram.com/malakhov007.

Главными героями стали сам Андрей Малахов и его коллега Борис Корчевников, который раньше вел это шоу.

На съемках присутствовали певицы Ольга Орлова и Алекса (Александра Чвикова, участница одного из сезонов "Фабрики звезд"), певец Прохор Шаляпин, поэтесса Лариса Рубальская и другие.

Корчевников и Малахов в ходе съемок программы расспрашивали друг друга о дальнейших планах и делились идеями будущих проектов, пишет телеканал 360.

Малахов после съемок рассказал "КП", что новым трендом его шоу станет привлечение молодежи, блогеров и других "юных героев". Он также отметил, что сюжеты, снятые задолго заранее до эфира, давно никому неинтересны, поэтому скорее всего формат у шоу будет более актуальными. В рамках ток-шоу Малахов пообещал попробовать сделать несколько флешмобов и акций.

"Прямой эфир" с Малаховым и Корчевниковым зрители смогут посмотреть 25 августа в 18.00 (ранее сообщалось, что новая программа выйдет 28 августа), пишет ura.ru.

Борис Корчевников возглавит православный телеканал "Спас". Корчевников не остался без работы и на ВГТРК и анонсировал новое шоу, которое должно выйти осенью.

Новым ведущим ток-шоу "Пусть говорят" на "Первом канале" стал Дмитрий Борисов.

Ранее известного телеведущего Андрея Малахова верующие заметили на Соловках в Спасо-Преображенском Соловецком ставропигиальном монастыре.

Как уверяют прихожане, экс-ведущий ток-шоу на "Пусть говорят" был одет настолько скромно, что его было сложно узнать.

В это же время в монастыре пребывал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Патриарх совершил славление у мощей святых, возглавил всенощное бдение и Божественную литургию в Троицком храме. Очевидцы рассказывают, что Андрей Малахов в чем-то долго и горячо исповедовался священнику, а потом причастился святыми дарами.

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