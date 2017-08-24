В сети появились фото и видео со съемок первой программы Андрея Малахова на "второй кнопке"

В Москве прошли съемки первого выпуска ожидаемого ток-шоу — программы, получившей новое название "Андрей Малахов. Прямой эфир".
Главными героями стали сам Андрей Малахов и его коллега Борис Корчевников, который раньше вел это шоу.
Такой тёплый, искренний, душевный вечер получился!💙 Спасибо вам большое, что творите добро и делаете этот мир лучше 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 @b.korchevnikov @malakhov007 !!! Я вам обоим искренне желаю удачи и пусть ваши планы и намеченные цели реализуются каким можно скорее!🎉🎉🎉 #прямойэфир #россия1 #малахов #корчевников #россия
На съемках присутствовали певицы Ольга Орлова и Алекса (Александра Чвикова, участница одного из сезонов "Фабрики звезд"), певец Прохор Шаляпин, поэтесса Лариса Рубальская и другие.
Первая программа "Прямой эфир" снята!!! Было настолько трогательно, что несколько раз подступали слёзы... Браво, Андрей @malakhov007 !!! А Боре @b.korchevnikov удачи на канале Спас! Спасибо за талант и профессионализм ! Сегодня было очень здорово! Мы с Эммой @emmasalimova в восторге! 🌹❤️🔥#прямойэфир
Корчевников и Малахов в ходе съемок программы расспрашивали друг друга о дальнейших планах и делились идеями будущих проектов, пишет телеканал 360.
Малахов после съемок рассказал "КП", что новым трендом его шоу станет привлечение молодежи, блогеров и других "юных героев". Он также отметил, что сюжеты, снятые задолго заранее до эфира, давно никому неинтересны, поэтому скорее всего формат у шоу будет более актуальными. В рамках ток-шоу Малахов пообещал попробовать сделать несколько флешмобов и акций.
"Прямой эфир" с Малаховым и Корчевниковым зрители смогут посмотреть 25 августа в 18.00 (ранее сообщалось, что новая программа выйдет 28 августа), пишет ura.ru.
Борис Корчевников возглавит православный телеканал "Спас". Корчевников не остался без работы и на ВГТРК и анонсировал новое шоу, которое должно выйти осенью.
Новым ведущим ток-шоу "Пусть говорят" на "Первом канале" стал Дмитрий Борисов.
Ранее известного телеведущего Андрея Малахова верующие заметили на Соловках в Спасо-Преображенском Соловецком ставропигиальном монастыре.
Как уверяют прихожане, экс-ведущий ток-шоу на "Пусть говорят" был одет настолько скромно, что его было сложно узнать.
В это же время в монастыре пребывал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Патриарх совершил славление у мощей святых, возглавил всенощное бдение и Божественную литургию в Троицком храме. Очевидцы рассказывают, что Андрей Малахов в чем-то долго и горячо исповедовался священнику, а потом причастился святыми дарами.
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