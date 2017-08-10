Команда "Пусть говорят" покинула Останкино вместе с картонным Малаховым

Они прихватили с собой и "картонного Андрея Малахова". Во время переезда из Останкино члены команды телешоу и друзья Малахова сфотографировались на память — снимок опубликовал на своей личной странице в "Фейсбуке" бывший участник "Дома-2" Рустам Солнцев.

"На фото Наташа Галькович — бессменный руководитель программы, все редактора, администраторы, продюсеры и девочки, которые встречают гостей. Родная команда, с которой я проработал много лет как эксперт. Несколько человек из старой команды, все же, остались работать на программе", — приводит слова Солнцева "Комсомольская правда".

Частый гость шоу программы уточнил, что уже два дня как должен сниматься в новой студии "Пусть говорят", но съемки срываются из-за технических неполадок: "Ничего плохого в отношении новой команды сказать не могу. Я сам часто уходил из привычных мест, к примеру, из "Дома-2". Старой команде он пожелал успехов, пишет ura.ru.

Группа ведущих "Авторадио" "Мурзилки International" записала песню, посвященную Андрею Малахову. Телеведущий впервые за полторы недели молчания оставил комментарий в Instagram: "Это так от души... Люблю вас! Хороших эфиров. Берегите себя!"

Ранее в СМИ появилась информация о переходе ведущего программы "Пусть говорят" Андрея Малахова с "Первого канала" на ВГТРК. Пресс-службы телеканалов и сам телеведущий не прокомментировали эту информацию.

В СМИ сообщили, что "Первый канал" подбирает нового ведущего на программу "Пусть говорят". Утверждалось, что заменить Андрея Малахова могут телеведущий Дмитрий Шепелев, ведущий новостей первой кнопки Дмитрий Борисов и ведущий красноярского канала ТВК Александр Смол.

Телеведущий Андрей Малахов 10 августа возвращается из отпуска на Первый канал. Об этом "Газете.ру" сообщил знакомый Малахова. При этом источник отказался отвечать на вопрос о круге обязанностей ведущего после возвращения.

Также собеседнику издания не известно, писал ли Малахов заявление об уходе с телеканала, пишет polit.ru.

Между тем Первый канал снял три пилотных выпуска шоу "Пусть говорят". Два выпуска вел ведущий красноярского канала ТВК Александр Смол, ставший известным благодаря новости об увеличении вдвое зарплат местных депутатов. Еще один пилот записал ведущий новостей на Первом, генеральный продюсер телеканала Дмитрий Борисов, сообщает РБК со ссылкой на источник на канале.

Из-за неопределенности с кандидатурой ведущего съемки шоу, которое пойдет в эфир, отменяли уже дважды — 8 и 9 августа.