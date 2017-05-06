В штабе Навального рассказали, зачем политик собрался уехать за границу

Как сказал Волков, Алексею Навальному предстоит перенести не очень сложную операцию. Напомним, что после очередного случая с обливанием зеленкой в конце апреля оппозиционер получил химический ожог глаза.

Волков пока не сообщил, куда именно поедет Навальный, все зависит от того, какая клиника согласится принять россиянина.

Леонид Волков,

руководитель предвыборного штаба Алексея Навального:

У него есть от врачей рекомендации по конкретным клиникам в Европе.

Основатель ФБК подал документы на "европейскую визу", но в представительство какой страны, не Волков уточнил. В предвыборном штабе Навального надеются, что его отсутствие в России не будет слишком долгим. Глава штаба при этом подчеркнул, что "приоритет — его здоровье".

Нападение на Навального с зеленкой произошло 27 апреля в Москве. После этого у него диагностировали химический ожог глаза. По словам Навального, его врач полагает, что зеленка была смешана с каким-то ядовитым веществом, так как "просто зеленкой так сильно сжечь глаз нельзя", писал политик, сообщает "Дождь".

4 мая Навальный рассказал, что после пяти лет запрета на выезд за границу он получил загранпаспорт и сможет отправиться на лечение в одну из специализированных европейских клиник. Позднее адвокат Навального сообщил, что ему позвонила начальница уголовно-исполнительной инспекции, где отмечается Навальный из-за условного срока по делу "Ив Роше", и сказала, чтобы он "не смел и думать выехать за рубеж". В Мосгорсуде при этом сообщили, что прямых запретов на выезд Навального за границу в его приговоре нет.