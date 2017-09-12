В Турцию на зиму снова запускают чартер

Туроператоры Coral Travel и Sunmar поставили чартер на горнолыжный курорт Эрджиес в Турции в зимнем сезоне, сообщает портал "Турдом". Самолеты будут летать из Москвы до турецкого города Кайсери с декабря.
Рейсы будут выполняться на самолетах авиакомпании Royal Flight (Boeing-757) с 29 декабря до 16 марта один раз в неделю.
Согласно сайтам туроператоров, недельный тур на двоих с вылетом в конце декабря начинается от 72 тыс. рублей с проживанием в отеле "3 звезды" и питанием по системе полупансион (завтрак и ужин).
Ранее у российских туроператоров уже была попытка зайти на горнолыжные курорты Турции, но чартерные программы оказались нерентабельными. Туристов отпугнуло плохое качество снежного покрова и неустойчивая погода, отмечает портал.
По словам заместителя гендиректора "НТК Интурист" Сергея Толчина, на новом курорте будет бесперебойный искусственный снег. В компании Coral Travel утверждают, что Эрджиес стремительно развиваться.
По данным АТОР, в первой половине 2017 года число российских туристов, посетивших Турцию, выросло в девять раз по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Здесь побывали 1,6 млн россиян.
Ранее altapress.ru сообщал, что у алтайских туристов резко упал спрос на российские курорты. Как рассказали в барнаульских турфирмах, этим летом вместо Сочи, Анапы и Крыма, которые были популярными в прошлом году, туристы полетели отдыхать в Турцию.
Справка
Турецкий горнолыжный курорт Эрджиес находится в юго-восточной части Анатолийского плоскогорья. Горнолыжный сезон здесь длится с ноября по май. На курорте находятся 13 подъёмников и более 30 трасс разного уровня, общей протяженностью более 100 км, пишет Turktrip.ru.
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