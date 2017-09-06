Турпоток россиян в Турцию побил рекорды

В первой половине 2017 года число российских туристов, посетивших Турцию, выросло в девять раз по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
За первое полугодие этого года в Турции побывали 1,6 млн россиян, что сделало страну лидером по росту потока отдыхающих из РФ. Также за этот период в 3,23 раза возросла популярность Доминиканы, в 2 раза — Кубы и в 1,56 раза — Чехии.
При этом наибольший наплыв российских туристов ощутила Абхазия, которую посетили 1,7 млн человек. Турция оказалась на втором месте, а третье заняла Финляндия с показателем в 1,54 млн человек.
Также в топ-10 популярных направлений в порядке убывания попали Казахстан, Украина, Китай, Эстония, Польша, Таиланд и Германия.
В итоге за первое полугодие 2017 года за границей побывали порядка 17,12 млн российских туристов, рост турпотока составил почти 29%.
АТОР подготовил информацию на основе данных Росстата.
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