Турпоток россиян в Турцию побил рекорды

За первое полугодие этого года в Турции побывали 1,6 млн россиян, что сделало страну лидером по росту потока отдыхающих из РФ. Также за этот период в 3,23 раза возросла популярность Доминиканы, в 2 раза — Кубы и в 1,56 раза — Чехии.

При этом наибольший наплыв российских туристов ощутила Абхазия, которую посетили 1,7 млн человек. Турция оказалась на втором месте, а третье заняла Финляндия с показателем в 1,54 млн человек.

Также в топ-10 популярных направлений в порядке убывания попали Казахстан, Украина, Китай, Эстония, Польша, Таиланд и Германия.

В итоге за первое полугодие 2017 года за границей побывали порядка 17,12 млн российских туристов, рост турпотока составил почти 29%.

АТОР подготовил информацию на основе данных Росстата.