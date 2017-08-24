Среди алтайских туристов резко упал спрос на российские курорты

Спрос на российские курорты у алтайских туристов резко упал. Об этом altapress.ru рассказали в барнаульских турфирмах. Этим летом вместо Сочи, Анапы и Крыма, которые были популярными в прошлом году, туристы полетели отдыхать в Турцию.
Ольга Ришко,
директор турфирмы "Глэм-тур":
В целом на внутренние направления спрос упал на 50%. В нашем агентстве мы наблюдаем снижение продаж на российские курорты на 95%. Если в прошлом году 70% туристов летели на российские курорты, а 30% на зарубежные, то этим летом 90% продаж — заграница и 10% — Россия.
Турагенты связывают это с возобновлением полетов в Турцию, в которую поехала основная часть отдыхающих.
По словам директора турфирмы "100 дорог" Евгении Беспаловой, в августе продажи путевок на внутренние направления были лучше, чем в июне и июле. Турагенты связывают это с тем, что август считается пиковым сезоном для российского побережья. На сентябрь спрос уменьшается, соответственно и цены тоже.
Стоимость путевок этим летом на российские курорты в целом осталась примерно на уровне прошлого года. Однако, по словам президента АРАТ Елены Чупиной, на фоне успеха прошлого года этим летом некоторые крымские отели подняли цены на услуги.
В турагентстве "Дисконт-тур" отметили, что за 30 тыс. рублей один человек может на 10 дней остановиться в Сочи в отеле с завтраками (без учета перелета). В Турции в эту сумму помимо проживания входят питание по системе "все включено" и перелет.
Ранее эксперты прогнозировали, что летом российские курорты незначительно уступят в популярности в Турции.
Факт
Заполняемость большинства санаторно-курортных объектов Сочи летом не превышала 50%, писал "Турдом". Из-за этого даже некоторые пансионаты и гостиницы вынуждены были снизить цены.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.