В Венгрии Сергей Шубенков показал лучший личный результат сезона

Сергей уступил олимпийскому чемпиону Омару Маклеоду с Ямайки. Третьим стал американец Арис Мерритт.

Результаты:

1. Омар Маклеод (Ямайка) — 12,96.

2. Сергей Шубенков (Россия) — 13,01.

3. Арис Мерритт (США) — 13,11.

Ранее сообщалось, что уроженец Барнаула, легкоатлет Сергей Шубенков получил приглашение оформить визу в Лондон. Там с 4 по 13 августа пройдет чемпионат мира по легкой атлетике.