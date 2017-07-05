В Венгрии Сергей Шубенков показал лучший личный результат сезона

187
Сегодня, 13:47.
Спорт

4 июля, выступающий под нейтральным флагом российский легкоатлет Сергей Шубенков занял второе место в беге на 110 метров с барьерами на соревнованиях в Секешфехерваре (Венгрия).

Как тренируется чемпион мира Сергей Шубенков.
Как тренируется чемпион мира Сергей Шубенков. Фото: Юрий Сушков. altapress.ru

Сергей уступил олимпийскому чемпиону Омару Маклеоду с Ямайки. Третьим стал американец Арис Мерритт.

Результаты:

1. Омар Маклеод (Ямайка) — 12,96.
2. Сергей Шубенков (Россия) — 13,01.
3. Арис Мерритт (США) — 13,11.

Ранее сообщалось, что уроженец Барнаула, легкоатлет Сергей Шубенков получил приглашение оформить визу в Лондон. Там с 4 по 13 августа пройдет чемпионат мира по легкой атлетике.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров