В Венгрии Сергей Шубенков показал лучший личный результат сезона

4 июля, выступающий под нейтральным флагом российский легкоатлет Сергей Шубенков занял второе место в беге на 110 метров с барьерами на соревнованиях в Секешфехерваре (Венгрия).
Сергей уступил олимпийскому чемпиону Омару Маклеоду с Ямайки. Третьим стал американец Арис Мерритт.
Результаты:
1. Омар Маклеод (Ямайка) — 12,96.
2. Сергей Шубенков (Россия) — 13,01.
3. Арис Мерритт (США) — 13,11.
Ранее сообщалось, что уроженец Барнаула, легкоатлет Сергей Шубенков получил приглашение оформить визу в Лондон. Там с 4 по 13 августа пройдет чемпионат мира по легкой атлетике.
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