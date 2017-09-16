В воздухе и с ростовыми куклами: в Барнауле проходит фестиваль танца

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Сегодня, 15:29.
Жизнь

День города и юбилей края 16 сентября празднуют по всему городу. В парке "Арлекино" города радовала танцевальная праздничная программа, на которой не обошлось без неожиданностей, сладостей и ростовых кукол.

Фестиваль танце в Барнауле. Фото: altapress.ru.
Фестиваль танце в Барнауле. Фото: altapress.ru.
Фестиваль танце в Барнауле. Фото: altapress.ru.
Фестиваль танце в Барнауле. Фото: altapress.ru.
Фестиваль танце в Барнауле. Фото: altapress.ru.
Фестиваль танце в Барнауле. Фото: altapress.ru.
Фестиваль танце в Барнауле. Фото: altapress.ru.

Организаторы провели флэшмоб "В ритме сердца":

Все самое интересное этого Дня города и юбилея края — в нашей откровенной и оперативной трансляции.

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