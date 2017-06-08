В Змеиногорске хотят устранить администрацию

В Змеиногорске могут упразднить администрацию города, передав ее полномочия исполнительной власти района, сообщили "Наши новости". Как полагают инициаторы, администрация стала не нужна после объединения города и района в один муниципалитет, мэрия потеряла большую часть полномочий, а затраты на ее содержание составляют несколько миллионов рублей. По словам председателя районного парламента Петра Остапченко, создана рабочая группа.
Депутаты городского и районного советов вправе принять решение о ликвидации администрации города и передаче всех полномочий исполнительной власти Змеиногорска в районную администрацию. На прошлой неделе депутаты обсудили этот вопрос, но к общему мнению пока не пришли. Как сообщил Петр Остапченко, пока соотношение сторонников и противников - примерно 50 на 50. Депутаты будут повторно собираться и решать вопрос.
На содержание администрации Змеиногорска в прошлом году потратили больше 6 млн рублей, из них на зарплату сотрудникам ушло почти 4,5 млн. В 2017 году на эти цели выделили почти 7 млн рублей, в том числе на фонд оплаты труда — больше 4,5 млн.
Добавим, что опыт упразднения мэрии города после его объединения с районом в крае уже есть. После слияния Камня-на-Оби и Каменского района была создана одна администрация — районная. В городе сохранился только законодательный орган.
Еще в 2015 году Стелла Штань, тогда зампред комитета по местному самоуправлению краевого Заксобрания, говорила, что краевые власти заинтересованы в таких объединениях.
Стелла Штань,
заместитель председателя комитета по местному самоуправлению Алтайского краевого Законодательного собрания:
Не стану скрывать, мы активно обсуждаем тему объединения администраций райцентров и районов. Мы надеемся, что первая модель объединенных администраций у нас заработает на объединенной территории городского поселения Камень-на-Оби и Каменского района.
Штань тогда пояснила, что после изменения законодательства о местному самоуправлении, в результате которого многие полномочия поселений были переданы на районный уровень, значительных препятствий к этому нет.
Стелла Штань,
заместитель председателя комитета по местному самоуправлению Алтайского краевого Законодательного собрания:
Администрация сельского поселения райцентра с 13 полномочиями вполне может слиться с администрацией района и выполнять те вопросы, которые сейчас не дублируются этими подразделениями.
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