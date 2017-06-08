В Змеиногорске хотят устранить администрацию

Депутаты городского и районного советов вправе принять решение о ликвидации администрации города и передаче всех полномочий исполнительной власти Змеиногорска в районную администрацию. На прошлой неделе депутаты обсудили этот вопрос, но к общему мнению пока не пришли. Как сообщил Петр Остапченко, пока соотношение сторонников и противников - примерно 50 на 50. Депутаты будут повторно собираться и решать вопрос.

На содержание администрации Змеиногорска в прошлом году потратили больше 6 млн рублей, из них на зарплату сотрудникам ушло почти 4,5 млн. В 2017 году на эти цели выделили почти 7 млн рублей, в том числе на фонд оплаты труда — больше 4,5 млн.

Добавим, что опыт упразднения мэрии города после его объединения с районом в крае уже есть. После слияния Камня-на-Оби и Каменского района была создана одна администрация — районная. В городе сохранился только законодательный орган.

Еще в 2015 году Стелла Штань, тогда зампред комитета по местному самоуправлению краевого Заксобрания, говорила, что краевые власти заинтересованы в таких объединениях.

Стелла Штань,

заместитель председателя комитета по местному самоуправлению Алтайского краевого Законодательного собрания:

Не стану скрывать, мы активно обсуждаем тему объединения администраций райцентров и районов. Мы надеемся, что первая модель объединенных администраций у нас заработает на объединенной территории городского поселения Камень-на-Оби и Каменского района.

Штань тогда пояснила, что после изменения законодательства о местному самоуправлении, в результате которого многие полномочия поселений были переданы на районный уровень, значительных препятствий к этому нет.

Стелла Штань,

заместитель председателя комитета по местному самоуправлению Алтайского краевого Законодательного собрания: