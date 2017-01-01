Верховный суд постановил освободить политзаключенного Дадина из алтайской колонии

Верховный суд принял решение освободить активиста Ильдара Дадина из колонии, сообщает "Интерфакс".
Президиум суда отменил приговор Дадину, который был осужден к реальному сроку заключения за неоднократное нарушение правил пикетирования.
Генпрокуратура попросила суд освободить из места отбывания заключения активиста Ильдара Дадина. Как пояснил просьбу ГП заместитель генерального прокурора Леонид Коржинек, в действиях Дадина отсутствовал состав преступления.
Верховный суд отказался рассматривать жалобу на приговор в присутствии самого активиста. Его участие в заседании по видеосвязи было признано достаточным, пишет polit.ru.
Ильдар Дадин находится в рубцовской колонии (Алтайский край).
Ранее защита Дадина обратилась в суд с требованием освободить его.
Активист был оосужден на 2,5 года колонии общего режима за неоднократные нарушения правил проведения массовых акций три раза в течение полугода.
Однако 10 февраля Конституционный суд призвал пересмотреть приговор, поскольку в период рассмотрения уголовного дела Дадина решения по его административным правонарушениям не вступили в силу, а уголовная ответственность за повторные нарушения может наступить только тогда, когда факты нарушения установлены вступившими в силу решениями суда.
Справка
Ильдар Дадин стал первым россиянином, получившим реальный срок по закону 2014 года, установившему уголовную ответственность за неоднократные нарушения правил публичного собрания. В декабре 2015 года его приговорили к 3 годам лишения свободы, но в марте 2016 года приговор смягчили до 2,5 лет.
Международная правозащитная организация Amnesty International признала активиста узником совести.
В сентябре 2016 года его этапировали в колонию ИК-7 в карельской Сегеже. Спустя два месяца он рассказал о пытках в колонии, в частности, о подвешивании за наручники, раздевании догола и угрозах изнасиловать.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.