Верховный суд постановил освободить политзаключенного Дадина из алтайской колонии

Президиум суда отменил приговор Дадину, который был осужден к реальному сроку заключения за неоднократное нарушение правил пикетирования.

Генпрокуратура попросила суд освободить из места отбывания заключения активиста Ильдара Дадина. Как пояснил просьбу ГП заместитель генерального прокурора Леонид Коржинек, в действиях Дадина отсутствовал состав преступления.

Верховный суд отказался рассматривать жалобу на приговор в присутствии самого активиста. Его участие в заседании по видеосвязи было признано достаточным, пишет polit.ru.

Ильдар Дадин находится в рубцовской колонии (Алтайский край).

Ранее защита Дадина обратилась в суд с требованием освободить его.

Активист был оосужден на 2,5 года колонии общего режима за неоднократные нарушения правил проведения массовых акций три раза в течение полугода.

Однако 10 февраля Конституционный суд призвал пересмотреть приговор, поскольку в период рассмотрения уголовного дела Дадина решения по его административным правонарушениям не вступили в силу, а уголовная ответственность за повторные нарушения может наступить только тогда, когда факты нарушения установлены вступившими в силу решениями суда.

Справка

Ильдар Дадин стал первым россиянином, получившим реальный срок по закону 2014 года, установившему уголовную ответственность за неоднократные нарушения правил публичного собрания. В декабре 2015 года его приговорили к 3 годам лишения свободы, но в марте 2016 года приговор смягчили до 2,5 лет.

Международная правозащитная организация Amnesty International признала активиста узником совести.

В сентябре 2016 года его этапировали в колонию ИК-7 в карельской Сегеже. Спустя два месяца он рассказал о пытках в колонии, в частности, о подвешивании за наручники, раздевании догола и угрозах изнасиловать.