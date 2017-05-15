Видео. По Новоалтайску легкой трусцой пробежал голый парень. 18+

Днем 14 мая на улице XXII Партсъезда в Новоалтайске по тротуару легкой трусцой бегал молодой человек в одних ботинках, сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22.
Напомним, что это не первый случай прилюдного нудирования жителей края в мае. Так в минувшую пятницу на федеральной трассе М52 возле поселка Казачий полицейские задержали голого мужчину, загоравшего на обочине дороги.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.