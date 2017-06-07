Видео. Путин в фильме американского режиссера рассказал о последствиях войны России с США

Оливер Стоун спросил Путина, будут ли доминировать Соединенные Штаты в случае, если войны с Россией переросла бы из холодной в горячую. Наш президент ответил: "Я думаю, что никто бы не пережил".

Также Владимир Путин сказал, что не теряет надежду на перемены в отношениях наших двух стран. По мнению президента, "надежда всегда есть, пока нас не понесут в белых тапках на кладбище".

Это интервью Путин дал оскароносному режиссеру Стоуну для документального фильма, который должен выйти на кабельном телеканале Showtime 12–15 июня. Канал уже выложил на Youtube тизер фильма:

Во время интервью Оливер Стоун подарил президенту Владимиру Путину пустую коробку от диска с кинофильмом Стэнли Кубрика о вымышленном ядерном конфликте между СССР и США "Доктор Стрейнджлав или Как я перестал бояться и полюбил бомбу".

"Типичный американский подарок", — сказал в шутку Путин, удостоверившись, что коробка действительно пустая.

Стоун в ответ посоветовал российскому лидеру посмотреть эту работу Кубрика, пишет RT.