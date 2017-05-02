Видео. Сенатор Щетинин и депутат Бессарабов спели "Гимн Алтаю"

"Счастье — Алтай,

Небо — Алтай,

Горы — Алтай,

Это любовь моя.

Реки — Алтай,

Звезды — Алтай,

Степи — Алтай,

С ним не расстанусь я".

Эти слова, написанные певицей и композитором Ириной Грибулиной, пели в микрофон г-да Щетинин и Бессарабов. Последний опубликовал видеозапись исполнения "Гимна Алтаю" у себя на странице в Instagram.

#Бессарабов #ЕР #ЕРвТвоемРегионе #ЦветениеМаральника #АлтайВсеНастоящее На празднике цветения маральника Публикация от Даниил Бессарабов (@bessarabovdv) Апр 29 2017 в 9:07 PDT

Песню "Гимн Алтаю" известная в 80-е годы певица Грибулина впервые исполнила в нашем крае во время фестиваля памяти Михаила Евдокимова.

Напомним, что в минувшую субботу на пятый по счёту праздник "Цветение маральника" пришли более 20 тысяч человек. Это в два раза больше, чем в предыдущем году.