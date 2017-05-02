Видео. Сенатор Щетинин и депутат Бессарабов спели "Гимн Алтаю"

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Сегодня, 19:40.
Туризм

29 апреля  два видных алтайских политика исполнили со сцены песню перед многотысячной толпой людей, собравшихся на открытие туристического сезона на "Бирюзовой Катуни". Во время праздника "Цветение маральника" сенатор Михаил Щетинин и думец Даниил Бессарабов спели "Гимн Алтаю".

Даниил Бессарабов на празднике "Цветение маральника". 29 апреля 2017 года.
Даниил Бессарабов на празднике "Цветение маральника". 29 апреля 2017 года. Фото: www.instagram.com/bessarabovdv.

"Счастье — Алтай,
Небо — Алтай,
Горы — Алтай,
Это любовь моя.
Реки — Алтай,
Звезды — Алтай,
Степи — Алтай,
С ним не расстанусь я".

Эти слова, написанные певицей и композитором Ириной Грибулиной, пели в микрофон г-да Щетинин и Бессарабов. Последний опубликовал видеозапись исполнения "Гимна Алтаю" у себя на странице в Instagram.

Песню "Гимн Алтаю" известная в 80-е годы певица Грибулина впервые исполнила в нашем крае во время фестиваля памяти Михаила Евдокимова.

Напомним, что в минувшую субботу на пятый по счёту праздник "Цветение маральника" пришли более 20 тысяч человек. Это в два раза больше, чем в предыдущем году.

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