Вышедший по УДО бийчанин совершил 19 краж за три месяца

Хищения виновный совершал в торговых центрах, магазинах, оптике, кафе, отделении почтовой связи, офисах коммерческих структур. В ТЦ он проникал в подсобные и служебные помещения, двери которых были не закрыты, и воровал личные вещи и деньги сотрудников.

В отделении почтовой связи, просунув руку за закрытую стойку служебного помещения, он открыл ящик стола и похитил 53 000 рублей. Аналогичным способом он похитил имущество из магазина.

На суде мужчина во всем признался, но не раскаялся. В результате он добился, чего хотел: вернулся обратно в места лишения свободы.