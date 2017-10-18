Вышедший по УДО бийчанин совершил 19 краж за три месяца

Бийский городской суд отправил в колонию мужчину, который в течение трех месяцев совершил 19 краж с проникновением в помещения. Бийчанин только освободился из колонии по УДО.
Хищения виновный совершал в торговых центрах, магазинах, оптике, кафе, отделении почтовой связи, офисах коммерческих структур. В ТЦ он проникал в подсобные и служебные помещения, двери которых были не закрыты, и воровал личные вещи и деньги сотрудников.
В отделении почтовой связи, просунув руку за закрытую стойку служебного помещения, он открыл ящик стола и похитил 53 000 рублей. Аналогичным способом он похитил имущество из магазина.
На суде мужчина во всем признался, но не раскаялся. В результате он добился, чего хотел: вернулся обратно в места лишения свободы.
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