Власти Рубцовска предлагают свободные земли пострадавшим от подтопления

Эти земли находятся на территории города. Участки рубцовчанам предоставят на правах аренды или собственности. Тем, кто желает получить эти участки надо обратиться в комитет по управлению имуществом администрации города.

Напомним, во время первой волны паводка Рубцовск оказался в зоне подтопления. Грунтовые воды подтопили более 50 домов и десятки приусадебных участков. Ликвидировали последствия паводка спасатели сразу нескольких регионов.