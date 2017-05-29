Власти Рубцовска предлагают свободные земли пострадавшим от подтопления

Власти Рубцовска предложили местным жителям, чьи сады и огороды пострадали от паводка, воспользоваться свободными землями в садоводствах. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте города.
Эти земли находятся на территории города. Участки рубцовчанам предоставят на правах аренды или собственности. Тем, кто желает получить эти участки надо обратиться в комитет по управлению имуществом администрации города.
Напомним, во время первой волны паводка Рубцовск оказался в зоне подтопления. Грунтовые воды подтопили более 50 домов и десятки приусадебных участков. Ликвидировали последствия паводка спасатели сразу нескольких регионов.
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