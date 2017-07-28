Во многих селах Алтайского края появится бесплатный Wi-Fi

Тариф на доступ в сеть составлял 45 рублей в месяц или 1,5 рубля в день. Бесплатно можно было зайти только на сайты государственных ведомств (их около сотни) и Портал госуслуг.

Пользователи оплачивали доступ в интернет в банкоматах, терминалах, банковских и почтовых отделениях. А они есть далеко не во всех селах, где установлены опоры. То есть абонентам приходилось выезжать в более крупные населенные пункты, чтобы оплатить интернет.

Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский предложил отменить плату за услугу на встрече с председателем правительства Дмитрием Медведевым. Он идею поддержал.

Михаил Осеевский,

президент "Ростелекома":

"Ростелеком" с 2014 года является единым оператором универсальных услуг связи на территории страны и успешно реализует проект устранения цифрового неравенства. Мы накопили опыт, собрали и проанализировали обратную связь от администраций, от простых пользователей и пришли к выводу, что можно обнулить тарифы в точках Wi-Fi, построенных по проекту. Мы видим, что в малых населенных пунктах, особенно удаленных, есть ограничения по точкам приема платежей – там, как правило, нет банковских или почтовых отделений, банкоматов или терминалов. Поэтому мы идем навстречу пользователям и делаем интернет на высокой скорости в точках Wi-Fi на селе бесплатным.

Проект цифрового неравенства реализуется в Алтайском крае с 2015 года. Опоры с передатчиками Wi-Fi устанавливаются в удаленных и труднодоступных малых селах с населением от 250 до 500 человек. Гарантированная скорость доступа — не менее 10 Мбит/с. Первым населенным пунктом в регионе, в котором установили такую опору, стала деревня Рассказиха в Первомайском районе.

Сейчас точки доступа созданы в 83 селах края, к концу 2018 года планируется подключить 257 деревень. На сайте Управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края размещен перечень населенных пунктов, которые участвуют в проекте.

По данным “Ведомостей" (полный текст опубликован на сайте ComNews.ru), в России "Ростелеком" установил порядка 4,7 тыс точек, это 34% от запланированного числа. В "Ростелекоме" сообщили, что построенная инфраструктура оказалась очень востребованной. За полтора года работы состоялось 6,2 млн интернет-сессий, а общий трафик превысил 727 Тб.

В "Ведомостях" также отмечают, что проект устранения цифрового неравенства постоянно сталкивается с недостатком финансирования. Оно осуществляется из средств фонда универсального обслуживания, куда все операторы связи отчисляют 1,2% выручки. В 2016 г. в универсальный фонд планировалось собрать 14,8 млрд рублей, но "Ростелеком" получил из федерального бюджета только 8,8 млрд рублей. По подсчетам "Ростелекома", за 2014–2019 гг. (с учетом показателей трехлетнего федерального бюджета) совокупное недофинансирование может составить более 17 млрд рублей.