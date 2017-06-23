Водоканал начал опрыскивать осадок сточных вод "дезодорантом"

Дезодорирующие установки запустили в опытно-промышленную эксплуатацию на иловых картах в поселке Ильича. С помощью опрыскивателя они рассеивают специальный реагент для подавления запаха. Независимая лаборатория оценит эффективность нововведения, взяв пробы воздуха до и после работы установки.

В водоканале отмечают, что дезодорирующие установки решают только часть задачи по переработке осадка, оставшегося после очистки стоков.

Дмитрий Масловский,

генеральный директор "Росводоканал Барнаул":

Ежедневно очистные сооружения канализации 1 принимают более 100 тыс. куб. м стоков, поэтому вопрос хранения и переработки осадка должен решаться системно.

Водоканал совместно с городской администрацией ищет наиболее оптимальный вариант работы с осадком сточных вод. Например, его могут использовать в качестве органического удобрения.