Водоканал начал опрыскивать осадок сточных вод "дезодорантом"

"Росводоканал Барнаул" запустил в работу дезодорирующую установку, чтобы нейтрализовать неприятный запах с иловых картах, где хранится осадок сточных вод. Пресс-служба предприятия сообщает, что установка с запасом реагента обошлась в 2,7 млн рублей.
Дезодорирующие установки запустили в опытно-промышленную эксплуатацию на иловых картах в поселке Ильича. С помощью опрыскивателя они рассеивают специальный реагент для подавления запаха. Независимая лаборатория оценит эффективность нововведения, взяв пробы воздуха до и после работы установки.
В водоканале отмечают, что дезодорирующие установки решают только часть задачи по переработке осадка, оставшегося после очистки стоков.
Дмитрий Масловский,
генеральный директор "Росводоканал Барнаул":
Ежедневно очистные сооружения канализации 1 принимают более 100 тыс. куб. м стоков, поэтому вопрос хранения и переработки осадка должен решаться системно.
Водоканал совместно с городской администрацией ищет наиболее оптимальный вариант работы с осадком сточных вод. Например, его могут использовать в качестве органического удобрения.
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