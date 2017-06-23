Водоканал начал опрыскивать осадок сточных вод "дезодорантом"

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Сегодня, 19:32.
Жизнь

"Росводоканал Барнаул" запустил в работу дезодорирующую установку, чтобы нейтрализовать неприятный запах с иловых картах, где хранится осадок сточных вод. Пресс-служба предприятия сообщает, что установка с запасом реагента обошлась в 2,7 млн рублей. 

Вид на Барнаул.
Вид на Барнаул. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
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Дезодорирующие установки запустили в опытно-промышленную эксплуатацию на иловых картах в поселке Ильича. С помощью опрыскивателя они рассеивают специальный реагент для подавления запаха. Независимая лаборатория оценит эффективность нововведения, взяв пробы воздуха до и после работы установки.

В водоканале отмечают, что дезодорирующие установки решают только часть задачи по переработке осадка, оставшегося после очистки стоков.

Дмитрий Масловский,
генеральный директор "Росводоканал Барнаул":

Ежедневно очистные сооружения канализации 1 принимают более 100 тыс. куб. м стоков, поэтому вопрос хранения и переработки осадка должен решаться системно.

Водоканал совместно с городской администрацией ищет наиболее оптимальный вариант работы с осадком сточных вод. Например, его могут использовать в качестве органического удобрения. 

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