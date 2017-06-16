Барнаульский водоканал привезет специальные дезодоранты от вони

Вонь в городе может появляться, когда температура поднимается выше 27 градусов и ветер меняет направления с преобладающего юго-западного на северо-восточный/северный. Из-за этого в город проникает запах не растворенного осадка, который поступает на иловые карты после очистки канализационных стоков. Запах появляется еще и потому, что за несколько последних лет стоки стали более концентрированными. В городе снизилось потребление воды: люди и предприятия начали экономить, установили счетчики.

Чтобы бороться с запахом иловых карт, "Росводоканал Барнаул" приобрел установку, которая будет опрыскивать их. Но это лишь частично решит проблему. В интервью altapress.ru Дмитрий Масловский, гендиректор компании, пояснил: "Это не кардинальное решение. Сам источник запаха остается. С привлечением коллег из центрального офиса "Росводоканала" мы работаем над тем, можно ли переработать осадок для дальнейшего использования или как органического удобрения, или для рекультивации земель".

Планируется, что дезодорирующая установка начнет работать в 20-х числах июня.