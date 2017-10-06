Всё сразу. На Алтае обещают снег, дождь и сильный ветер

6 октября в отдельных районах Алтайского края синоптики обещают дождь и мокрый снег, местами гололёдные явления, временный снежный покров, а утром местами туман.
В Алтайском крае:
- днём дождь и мокрый снег, местами гололёдные явления, временный снежный покров, утром туман;
- температура +2...+7 С;
- ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с.
В Барнауле:
- в первой половине дня дождь и мокрый снег;
- температура +3...+5 С;
- ветер северо-западный, 7-12 м/с.
В Республике Алтай:
- днём в большинстве районов небольшой дождь и мокрый снегг, в горах снег, местами гололедные явления, в горах и на перевалах позёмки и метели;
- температура +3…+8 С, местами -2…+3 С;
- ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с, в горах и на перевалах до 24 м/с.
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