Всё сразу. На Алтае обещают снег, дождь и сильный ветер

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Жизнь

6 октября в отдельных районах Алтайского края синоптики обещают дождь и мокрый снег, местами гололёдные явления, временный снежный покров, а утром местами туман.

Первый снег.
Первый снег. Фото: vk.com/act54.

В Алтайском крае:

  • днём дождь и мокрый снег, местами гололёдные явления, временный снежный покров, утром туман;
  • температура +2...+7 С;
  • ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с.

В Барнауле:

  • в первой половине дня дождь и мокрый снег;
  • температура +3...+5 С;
  • ветер северо-западный, 7-12 м/с.

В Республике Алтай:

  • днём в большинстве районов небольшой дождь и мокрый снегг, в горах снег, местами гололедные явления, в горах и на перевалах позёмки и метели;
  • температура +3…+8 С, местами -2…+3 С;
  • ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с, в горах и на перевалах до 24 м/с.
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