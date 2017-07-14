Юные жители Тюмени отправились в Горный Алтай в товарном полувагоне

Двум юным жителям Тюмени удалось доехать до Омска в товарном полувагоне, в котором обычно перевозят уголь или пиломатериалы. Парни семнадцати и восемнадцати лет от роду таким образом решили уехать на отдых в Республику Алтай. Но в Омске их сняли с поезда сотрудники транспортной полиции.
Мать разрешила несовершеннолетнему тюменцу в сопровождении старшего приятеля поехать в Горный Алтай и даже выдала деньги на проезд. Но юноши решили сэкономить и отправились в путь на товарняке.
Снявшие с поезда тюменцев омские полицейские отправили совершеннолетнего путешественника обратно домой, а подростка до приезда матери поместили центр временного содержания для несовершеннолетних.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.