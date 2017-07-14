Юные жители Тюмени отправились в Горный Алтай в товарном полувагоне

Мать разрешила несовершеннолетнему тюменцу в сопровождении старшего приятеля поехать в Горный Алтай и даже выдала деньги на проезд. Но юноши решили сэкономить и отправились в путь на товарняке.

Снявшие с поезда тюменцев омские полицейские отправили совершеннолетнего путешественника обратно домой, а подростка до приезда матери поместили центр временного содержания для несовершеннолетних.